Регионы Украины, не прошедшие денацификацию и демилитаризацию, останутся противниками России и продолжат обстрелы. Поэтому следует завершить спецоперацию у западных границ страны, заявил в Telegram-канале первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«Любой регион Украины, который не затронет денацификация и демилитаризация, все равно останется проектом „Анти-Россия“ <…> Специальная операция должна победоносно завершиться на западных границах Украины», — написал он.

Владимир Джабаров предупредил, что если этого не сделать, страны НАТО продолжат поставлять туда летальное вооружение, а националисты — обстреливать им освобожденные территории, отправлять туда группы диверсантов и террористов. Он призвал освободить всю Украину от неонацистов и позволить регионам самостоятельно решать свою судьбу.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что Запад рассматривает Украину как поставщика расходного материала в виде живой силы. ВСУ понесли огромные потери и скрыли их.