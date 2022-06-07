Сенатор Джабаров назвал Борреля «мастером провокаций»

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление главы дипломатия Жозепа Борреля об уничтоженном зерновом терминале в Николаеве. Своим мнением он поделился в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Боррель ранее обвинил в уничтожении зерна Россию и назвал позицию страны «циничной». По словам Джабарова, зерно в районе Николаева уничтожила отступающая армия ВСУ.

«Господин Боррель стал превосходным мастером провокаций и абсолютно безответственных заявлений. Он забыл о своей профессии дипломата и превратился в обычного пропагандиста, причем не самого высокого уровня и качества работы», — считает сенатор.