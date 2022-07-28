Сенатор допустил рассмотрение парламентом России интеграции новых территорий

Ближайшей осенью парламенту предстоит ввести новые регионы России в свое правовое поле. Такую возможность допустил председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас, сообщил RT.

«Вполне допускаю, что важнейшей задачей осенней сессии парламента этого года станет интеграция новых территорий в правовое пространство Российской Федерации», — написал он в своем Telegram-канале.

Референдум о вхождении Донецкой Народной Республики в состав России запланировали в первой половине сентября, как и голосование в Запорожской и Херсонской областях. Запорожские власти насчитали свыше 500 тысяч желающих принять в нем участие.

Парламент Крыма призвал расширить зону проведения спецоперации на юг, чтобы освободить Одессу, Николаев, Днепропетровск и Харьков.