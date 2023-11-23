Спецоперация 23 ноября 2023, 16:01 Съемочная группа «Звезды» показала работу терапевтического госпиталя в зоне СВО

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Врачи терапевтического госпиталя западной группировки войск в зоне СВО готовы принять раненых. Работу медучреждения показала съемочная группы телеканала «Звезда».

Профильные отделения госпиталя оборудованы аппаратами ИВЛ и койками последнего поколения. Медучреждение оказывает широчайший спектр услуг; врачи лечат как раненых, так и военных с сезонными простудами и пневмониями.

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Отмечается, что также госпиталь оснащен диагностическим блоком, рентген кабинетами и приборами, позволяющими проводить анализы любой сложности.