23 ноября 2023, 16:01
Съемочная группа «Звезды» показала работу терапевтического госпиталя в зоне СВО
Врачи терапевтического госпиталя западной группировки войск в зоне СВО готовы принять раненых. Работу медучреждения показала съемочная группы телеканала «Звезда».
Профильные отделения госпиталя оборудованы аппаратами ИВЛ и койками последнего поколения. Медучреждение оказывает широчайший спектр услуг; врачи лечат как раненых, так и военных с сезонными простудами и пневмониями.
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Отмечается, что также госпиталь оснащен диагностическим блоком, рентген кабинетами и приборами, позволяющими проводить анализы любой сложности.
Врачи
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