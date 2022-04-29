Американец Вилли Джозеф Кансел, который работал на частную военную компанию (ЧВК) и находился на Украине, погиб. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на семью молодого человека.

Его мама рассказала, что ее 22-летнего сына убили в понедельник, тело не найдено. Женщина добавила, что ЧВК отправила Кансела на помощь украинским военным в первой половине марта. По ее словам, группа наемников, среди которых числился ее сын, состояла из граждан разных стран.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что с начала российской спецоперации на Украину направили около семи тысяч наемников из более чем 60 государств. В том числе речь идет о гражданах США, Великобритании, Канады, Грузии, Румынии, Польши.

Одни из наемников — британцы Эйден Эслин и Шонн Пиннер. Они обратились к премьер-министру своей страны Борису Джонсону и попросили обменять их на арестованного нардепа Виктора Медведчука. Джонсон ответил, что данный вопрос могут решить украинские власти.