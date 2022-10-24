Семьи отправили посылки бойцам, которые находятся на передовой в Запорожской области | 360°

Спецоперация 24 октября 2022, 17:31 Семьи отправили посылки бойцам, которые находятся на передовой в Запорожской области

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Военные, которые находятся в Запорожской области, получили теплые вещи, продукты, инструменты и прочий инвентарь от своих семей. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Особенно среди бойцов ценятся газовые баллоны, поскольку по ночам часто приходят заморозки. Баллоны используются не только для обогрева, но и для приготовления еды.

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Для того, чтобы облегчить бойцам нахождение на фронте, родственники и семьи периодически отправляют посылки со всем необходимым.

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