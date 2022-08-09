Семьи «азовцев» попросили ООН и Красный Крест помешать трибуналу

Семьи боевиков с «Азовстали» попросили украинского президента Владимира Зеленского, ООН и Красный Крест помешать трибуналу над «азовцами»*. Заявление опубликовала Ассоциация семей «защитников „Азовстали“». Об этом написали украинские СМИ.

Родственники боевиков предположили, что впереди «фейковый трибунал» и «пропагандистское шоу». Оно, по их мнению, не будет иметь силы в правовом поле. В связи с этим родные «азовцев»* попросили помешать проведению этого мероприятия.

Накануне глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что трибунал над «азовцами»* неизбежен и первый из них состоится в Мариуполе.

Ранее замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что к работе по трибуналу следует привлекать только независимые страны, которые «сохранили политический суверенитет и способность объективно оценивать события в мире». По мнению Нечаева, часть международного сообщества «дискредитировала себя открытым спонсорством украинского национализма», поэтому он считает создание трибунала под эгидой ООН невозможным.

*Нацбатальон «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.