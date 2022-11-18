Спецоперация 18 ноября 2022, 17:10 Семей погибших в ходе спецоперации бойцов освободят от оплаты ЖКХ в Чечне Глава Чечни Кадыров поручил освободить семьи погибших в ходе СВО бойцов от оплаты ЖКХ РИА «Новости»

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В Чечне семьи погибших в ходе специальной военной операции хотят освободить от оплаты услуг ЖКХ. Таке заявление сделал глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Я поручил включить в список на стопроцентное возмещение оплаты ЖКУ семьи погибших в ходе СВО наших военнослужащих. Это наши герои, люди, которые оставив родных и дом, пошли защищать родину», — сказал он.

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Кадыров отметил, что погибшие бойцы отдали свои жизни «на священной войне против нацизма и фашизма» ради будущего России, которая дает свободу вероисповедания, почитает традиции и обычаи, а также семейные ценности.

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Глава Чечни накануне обнародовал в соцсетях кадры с плененным украинским боевиком. По словам Кадырова, 17 ноября произошел удачный бой, так как в плен попал далеко не один боец ВСУ.

Ранее Служба безопасности Украины объявила главу республики в розыск. Кадырова рассмешило такое заявление. Он напомнил, что весь мир знает, где он находится, поэтому найти его не составит труда. Лидер Чечни предложил СБУ определить место встречи и пообещал прийти туда сам.