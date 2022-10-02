Семь взрывов прогремели в Херсоне | 360°

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Семь взрывов прогремели в Херсоне

РИА «Новости»: семь взрывов прогремели в Херсоне

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Жители Херсона услышали семь взрывов, прогремевшие в небе над городом. Предположительно, работает российская система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента.

«В ночном небе над городом не видно следов работы ПВО, но были слышны звуки взрывов», — рассказал журналист.

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Официального подтверждения информации о взрывах и задействовании системы ПВО пока не поступало. Все подробности продолжают выяснять.

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Ранее Народная милиция ДНР заявила о задержании украинского наводчика в Херсоне. Майор полиции передавал ВСУ координаты для удара по жилому дому. Обстрел многоэтажки произошел 3 сентября. Украинские войска использовали для атаки РСЗО HIMARS. В результате атаки пострадали мирные жители города.

Население Херсонской области на прошедшем референдуме проголосовало за вступление региона в состав России. Аналогичное решение приняли в ДНР, ЛНР и Запорожской области. В пятницу, 30 сентября, прошла церемония подписания договоров о воссоединении освобожденных территорий с Россией.

Специальная военная операция РФ на Украине

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