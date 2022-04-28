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    28 апреля 2022, 13:13

    Семь тысяч наемников приехали на Украину помогать националистам

    Захарова: семь тысяч иностранных наемников приехали на Украину за время спецоперации

    Екатерина Виславская

    С началом спецоперации на Украину приехали почти семь тысяч иностранных наемников, объявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Семь тысяч наемников приехали на Украину помогать националистам

    Националистам прибыли помогать граждане 63 стран, в том числе США, Польши, Румынии, Канады, Великобритании и Грузии. Такие данные, по словам Марии Захаровой, предоставило Минобороны России. В частности, они есть на заблокированном заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

    В числе сдавшихся в плен иностранных наемников оказались британцы Шон Пиннер и Эйден Эслин. В апреле они обратились к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой обменять их на схваченного на Украине нардепа Виктора Медведчука, на что чиновник ответил отказом. По словам британского премьера, этот вопрос может решить только киевская власть.