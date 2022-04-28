Семь тысяч наемников приехали на Украину помогать националистам

С началом спецоперации на Украину приехали почти семь тысяч иностранных наемников, объявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщило РИА «Новости».

Националистам прибыли помогать граждане 63 стран, в том числе США, Польши, Румынии, Канады, Великобритании и Грузии. Такие данные, по словам Марии Захаровой, предоставило Минобороны России. В частности, они есть на заблокированном заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

В числе сдавшихся в плен иностранных наемников оказались британцы Шон Пиннер и Эйден Эслин. В апреле они обратились к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой обменять их на схваченного на Украине нардепа Виктора Медведчука, на что чиновник ответил отказом. По словам британского премьера, этот вопрос может решить только киевская власть.