Семеро мобилизованных россиян женились в один день в Богучаре | 360°

Спецоперация 29 сентября 2022, 14:33 Поделиться Telegram

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Viber Семеро мобилизованных россиян женились в один день в Богучаре Минобороны РФ: семь пар с мобилизованными мужьями поженились в один день в Богучаре

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ЗАГС города Богучар Воронежской области за один день зарегистрировал брак семи пар мобилизованных россиян. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Молодые мужья являются мобилизованными военнослужащими, проходящими подготовку на полигоне Западного военного округа.

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Обычно молодожены подают заявление, а зарегистрировать свой брак и получить свидетельство могут не раньше, чем через месяц, но в случае мобилизации подать заявление и стать мужем и женой можно в один день.

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Семейные пары поздравили заместитель главы администрации Богучарского района Наталья Самодурова, начальник Управления ЗАГС Белгородской области и депутаты Белгородской областной думы.

Ранее отец троих детей из Подмосковья рассказал «360», что добровольно принял решение присоединиться к частичной мобилизации, а родные и близкие его полностью поддержали.

Другой доброволец в Московской области заявил, что бегство из России в столь трудный период является неправильным поступком.

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