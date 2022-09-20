Семь мирных жителей поселка Краснореченское в ЛНР погибли в результате обстрела ВСУ | 360°

Важное 20 сентября 2022, 09:56 Поделиться Telegram

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Viber Семь мирных жителей поселка Краснореченское в ЛНР погибли в результате обстрела ВСУ Представители ЛНР в СЦКК: семеро погибли при обстреле ВСУ в поселке Краснореченское РИА «Новости»

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Семь человек из поселка Краснореченское Кременского района стали жертвами артиллерийского обстрела ВСУ. Об этом сообщило представительство ЛНР в СЦКК в Telegram-канале.

Среди убитых трое детей. Разрушены два дома.

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«Вечером 19 сентября 2022 года в результате артиллерийского обстрела вооруженными формированиями Украины поселка Краснореченское (Кременской район, ЛНР) погибли семь мирных жителей, из которых трое детей (близнецы, девочка и мальчик, 2021 года рождения и девочка 2015 года рождения)», — сказано в сообщении.

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В ночь на вторник Вооруженные силы Украины также выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Алчевск в Луганской Народной Республике. Прицельная дальность этих ракет — до 80 километров.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что референдум о признании ЛНР субъектом России состоится осенью. Это произойдет «в ближайшее время», сказал он.

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