Российские военные провели наступательную операцию в Харьковской области. В результате слаженных действий удалось полностью освободить село Уды, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В оборонном ведомстве напомнили о выполнении поставленных задач. По словам Конашенкова, Воздушно-космические силы России ударили по пункту временной дислокации 66-й механизированной бригады в районе населенного пункта Дзержинск ДНР.

«Уничтожено до 40 националистов и девять единиц военной техники», — уточнил представитель Минобороны.

ВКС нанесли удар по позициям 63-й механизированной бригады ВСУ в районах Белой Криницы и Белогорки Херсонской области. Российские военные уничтожили 35 украинских военных и 15 единиц бронетехники.

Украинские военные начали отказываться от выполнения задач, поставленных командованием. Из-за понесенных потерь более 200 военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ самовольно покинули занимаемые позиции. Из 580 человек бригады в строю остались лишь 140 человек, заявили в Минобороны.