Спецоперация 04 декабря 2022, 13:16 Село Тишанка под Белгородом попало под обстрел Губернатор Белгородской области: ВСУ обстреляли село Тишанка Настоящий Гладков / Telegram

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Село Тишанка Волоконовского района Белгородской области попало под обстрел Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

«Снарядом разрушено нежилое здание, повреждения есть на линиях газоснабжения и электроснабжения к данному домовладению. Оперативные и аварийные службы находятся на месте и устраняют последствия», — написал он.

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Также Гладков отметил, что в результате ударов пострадавших нет.

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Ранее губернатор сообщил об обстреле села Старый Хутор в Валуйском округе области. Тогда тоже не пострадал никто из жителей.

Одно из сел Шебекинского городского округа попало под минометный обстрел 18 ноября. Снаряды повредили линии электропередачи, стекла выбило в двух домах. Власти Белгородской области продлили дистанционный формат обучения в школах пригородных районов до 24 марта. В детских садиках оставили только дежурные группы. Старшеклассники напишут итоговое сочинение в январе.