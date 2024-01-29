Важное 29 января 2024, 13:22 Село Табаевка в Харьковской области освободили от ВСУ Минобороны сообщило об освобождении от ВСУ села Табаевка в Харьковской области РИА «Новости»

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Подразделения ВС России взяли под контроль село Табаевка в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Кроме того, в районе Синьковки Харьковской области российские военные отразили три атаки штурмовых групп двух мехбригад ВСУ.

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Потери противника составили до 30 военнослужащих, подчеркнули в министерстве. Также ВСУ лишились двух боевых бронированных машин, трех пикапов и гаубицы «Мста-Б».

На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, обратили внимание в пресс-службе. При поддержке артиллерии военнослужащие поразили штурмовые группы 63-й мехбригады ВСУ в районах Ямполовки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР). ВСУ потеряли до 280 военнослужащих, танк и три автомобиля.