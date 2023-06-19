Спецоперация 19 июня 2023, 08:53 Село Пятихатки в Запорожской области вернулось под контроль России Рогов: российская армия вернула контроль над селом Пятихатки в Запорожской области РИА «Новости»

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Село Пятихатки в Запорожской области, которое ранее заняли боевики ВСУ, вернулось под контроль России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Уверен, что населенный пункт Пятихатки <…> будет вписан в славную летопись освобождения южнорусских земель от нацистской заразы», — отметил Рогов.

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Глава движения «Мы вместе с Россией» напомнил, что село расположено на Васильевском направлении Запорожского фронта. Населенный пункт находится в серой зоне, российские военные удерживают позиции на высотах над селом и ведут маневренную оборону.

По его словам, российские бойцы отработали по классике: заманили врага в огневой мешок и открыли огонь авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».

Накануне Рогов предупредил, что ВСУ усилили активность на Ореховском направлении.