Спецоперация 08 февраля 2023, 07:32 Сельхозпредприятие в ЛНР пострадало при обстреле ВСУ СЦКК: сельхозпредприятие в селе Покровское ЛНР пострадало при обстреле ВСУ РИА «Новости»

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Ангары и техника сельскохозяйственного предприятия в селе Покровское Луганской Народной Республики пострадали при обстреле со стороны Украины. Об этом сообщило в Telegram представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

За сутки ВСУ обстреляли территорию ЛНР два раза. Под удар попали Покровское и Первомайск. На них обрушили 10 ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS. В 07:42 выпустили четыре ракеты по Первомайску, в 13:30 — шесть ракет по Покровскому.

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Позже, в 01:42 8 февраля, украинские боевики опять обстреляли территорию Луганской Народной Республики из HIMARS. По населенному пункту Писаревка Новопсковского района выпустили одну ракету. Информация о последствиях обстрела пока уточняется.

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В конце января при обстреле ВСУ на территории ЛНР также пострадало аграрное предприятие. Тогда ракеты американской РСЗО угодили в зернохранилище, два ангара и сельхозтехнику предприятия в Новоалександровке Троицкого района.