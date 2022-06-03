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    03 июня 2022, 18:25

    Секретные тюрьмы ЦРУ появились на Украине при Ющенко

    Экс-офицер СБУ Прозоров: ЦРУ создало секретные тюрьмы на Украине при президентстве Ющенко

    Александр Блинов

    ЦРУ начало размещать секретные тюрьмы на Украине в период президентства Виктора Ющенко. Об этом рассказал руководитель расследовательского центра Ukr Leaks, бывший офицер СБУ Василий Прозоров, передало РИА «Новости».

    Секретные тюрьмы ЦРУ появились на Украине при Ющенко

    Секретные тюрьмы на Украине — это не новшество, отметил бывший офицер СБУ в ходе пресс-конференции в Донецке.

    «При президенте Украины Викторе Ющенко, когда Украина открыто легла под западный мир, ЦРУ на территории Украины размещало такие секретные тюрьмы», — рассказал Прозоров.

    По словам главы Ukr Leaks, секретные тюрьмы ЦРУ предназначались для подозреваемых в международном терроризме, не для украинцев. Но в 2014 году киевский режим начал размещать такие же тюрьмы в Донбассе.

    «Спецслужбы Украины развернули целую сеть таких секретных тюрем на территории востока Украины», — сказал экс-офицер СБУ.

    После госпереворота в 2014 году СБУ перестала действовать в рамках украинских законов, заявил Прозоров.

    «Нормой для СБУ стало наплевательское отношение к закону, применение внесудебных расправ, незаконных методов дознания, лишения свободы. Во многом это привнесли в деятельность СБУ западные кураторы», — отметил глава Ukr Leaks.

    Такие тюрьмы и по сей день продолжают действовать «практически в каждом отделе» СБУ, заявил он.