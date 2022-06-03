ЦРУ начало размещать секретные тюрьмы на Украине в период президентства Виктора Ющенко. Об этом рассказал руководитель расследовательского центра Ukr Leaks, бывший офицер СБУ Василий Прозоров, передало РИА «Новости».

Секретные тюрьмы на Украине — это не новшество, отметил бывший офицер СБУ в ходе пресс-конференции в Донецке.

«При президенте Украины Викторе Ющенко, когда Украина открыто легла под западный мир, ЦРУ на территории Украины размещало такие секретные тюрьмы», — рассказал Прозоров.

По словам главы Ukr Leaks, секретные тюрьмы ЦРУ предназначались для подозреваемых в международном терроризме, не для украинцев. Но в 2014 году киевский режим начал размещать такие же тюрьмы в Донбассе.

«Спецслужбы Украины развернули целую сеть таких секретных тюрем на территории востока Украины», — сказал экс-офицер СБУ.

После госпереворота в 2014 году СБУ перестала действовать в рамках украинских законов, заявил Прозоров.

«Нормой для СБУ стало наплевательское отношение к закону, применение внесудебных расправ, незаконных методов дознания, лишения свободы. Во многом это привнесли в деятельность СБУ западные кураторы», — отметил глава Ukr Leaks.

Такие тюрьмы и по сей день продолжают действовать «практически в каждом отделе» СБУ, заявил он.