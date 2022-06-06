Секретную документацию «Азова» обнаружили на брошенной базе националистов в Мариуполе

В Мариуполе обнаружили секретную документацию запрещенного в России нацбатальона «Азов»*, которая предписывает оборудовать огневые позиции в населенных пунктах. С оперативным планом азовцев* ознакомилось РИА «Новости».

В документе говорится, что частичную маскировку для небольших групп и техники могут обеспечить населенные пункты, сады, балки, а укрытием могут послужить только здания в ближайших населенных пунктах к позициям, непосредственно блиндажи, окопы, которые займут подразделения «Азова»*.

Бумаги на украинском языке нашли на базе нацбатальона, расположенной поблизости от школы № 61. При изучении документов стал понятен алгоритм действий националистов на северо-восточном направлении Мариуполя и в пригородах.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.