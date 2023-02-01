Спецоперация 01 февраля 2023, 16:20 Секретарь СНБО озвучил возможные сроки ключевых боев на Украине Секретарь СНБО Данилов: главные бои на Украине могут пройти в ближайшие 2-3 месяца РИА «Новости»

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ВСУ сейчас готовятся к эскалации конфликта, обострение может произойти уже в ближайшие две-три недели. Ключевые бои, вероятно, состоятся в следующие два-три месяца. Такой прогноз в интервью телеканалу Sky News дал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Мы прошли через большой, сложный период, но я понимаю, что основные бои еще впереди. И они состоятся в этом году, в течение двух-трех месяцев. Это будут определяющие месяцы», — сказал он.

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По словам Данилова, ВСУ допускают повторные атаки российских военных на силы Украины одновременно с юга, севера и востока. Он отметил, что украинская сторона не исключает любого развития событий в ближайшие две или три недели.

Раньше, по словам секретаря СНБО, Россия увеличивала свою активность к каким-то определенным датам, то же самое характерно и для Украины. Именно поэтому украинские власти допускают, что эскалация произойдет в годовщину начала СВО.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила о готовности России к переговорам. Она подчеркнула, что российская сторона должна увидеть серьезную заинтересованность в этом и украинских властей.