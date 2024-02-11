Спецоперация 11 февраля 2024, 14:48 «Сейчас совсем другая реальность». Песков — о мирных переговорах с Украиной Песков: Украина могла выйти на мирные договоренности с меньшими издержками РИА «Новости»

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Украина могла бы с меньшими издержками выйти на мирные договоренности с Россией в марте 2022 года, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Но теперь решить ситуацию будет сложнее, сообщило РИА «Новости».

«Сейчас если идти на такие же переговоры, то сейчас уже совсем другая реальность. И эту другую реальность, как бы киевскому режиму ни было больно, придется признавать», — заявил он.

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Официальный представитель Кремля также назвал крайней мерой переход к военному решению на Украине. Он добавил, что России важно достичь целей спецоперации, они были актуальны и до ее начала.

Ранее Песков заявил, что отставка главкома украинской армии Валерия Залужного не скажется на ходе СВО. Оборона России остается успешной, и руководство Североатлантического альянса вынуждено изменить собственную стратегию.