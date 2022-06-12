«Сейчас нам нечего бояться». В Херсоне рассказали о праздновании Дня России

Жители Херсона сегодня тоже отмечают День России. На улицах не слишком многолюдно, но это связано с тем, что люди опасаются терактов со стороны ВСУ. Об этом рассказал РИА «Новости» один из горожан.

«В Херсоне сегодня тоже праздник, такой же, как и в России. Может быть, на улицах не слишком многолюдно, многие сидят дома, многие еще боятся, что могут произойти теракты, такое может произойти, но солдаты нашей армии, российской армии, охраняют нас. С этими ребятами можно ничего не бояться», — сказал мужчина.

Он добавил, что не хотел бы, чтобы события наподобие Майдана когда-либо повторялись. По его словам, украинцев обманывали и обещали им жизнь, как в Европе, но все это было обманом.

«Это геенна безрассудства, [отсутствие] логики. Жили, ожидая, что когда-нибудь будем жить в раю европейском. Но этот рай не наступит никогда. Это обман, страшный обман, придуманный за океаном, чтобы убить в нас все человеческое, все мужественное, все сильное, что в нас еще было после Советского Союза. Мы во многом потеряли веру в правду», — признался он.

Херсонская область в настоящее время полностью находится под контролем ВС РФ. В регионе, как и в Запорожской области, заявляют о желании провести референдум о вступлении в состав России.