США пытаются сделать из «Азова» мучеников. Для этого привлекли папу римского

Жены командира полка «Азов»* и одного из солдат встретились с папой римским Франциском. Женщины просили главу Ватикана уговорить президента РФ Владимира Путина отпустить их мужей. Однако эксперты уверены, что понтифик не поможет украинкам.

Жены азовцев* приехали в Ватикан

Несколько групп украинских военных, которые находятся на территории завода «Азовсталь», вышли на связь для обсуждения возможной сдачи в плен. Речь идет не только о солдатах ВСУ, но и о боевиках «Азова»*. Россияне повторили, что для сдачи в плен им нужно сложить оружие и выйти с поднятыми руками, написало «Военное обозрение».

Тем временем жены азовцев* — командира Дениса Прокопенко и одного из солдат, Арсения Федосюка, — встретились с папой римским Франциском. Встреча произошла на еженедельной общей аудиенции в Ватикане. Женщин сопровождал российский художник-акционист и медиаменеджер Петр Верзилов, признанный Минюстом России иностранным агентом.

Женщины говорили с папой римским около пяти минут. Во время беседы они попросили, чтобы Франциск напрямую обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отпустить их мужей, потому что «российский плен — это не вариант».

Фотосессии на «Азовстали»

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что сейчас на территории металлургического комплекса «Азовсталь» в Мариуполе находятся около тысячи военнослужащих. Среди них есть много раненых бойцов.

Там временем боевики «Азова»* проводят профессиональные фотосессии, которые пересылают американскому агентству Associated Press и британскому изданию News Sky.

Однако далеко не все жены боевиков уехали за рубеж и раздают интервью о лишениях, которые переживают их мужчины. Некоторые прямо обвиняют в сложившейся ситуации руководство Украины и их главного пропагандиста — советника президента страны Алексея Арестовича.

Влияние папы Франциска ограничено

Религиовед, эксперт Московского бюро по правам человека Юрий Табак рассказал «360», что обычно после службы папа римский некоторое время общается с разными людьми, которых приглашают секретари.

«По-видимому, посчитали, что этот разговор важный. Прямых случаев, когда Ватикан помогал кому-то из военных, не было, но какие-то скрытые варианты вполне возможны. Попытки установления мира и разного рода миротворческие деяния, конечно, предпринимались», — уточнил эксперт.

Он напомнил, что Иоанн Павел II был политически активным папой. Многие считают, что падение коммунизма в Европе — это его заслуга. Табак отметил, что свою политику Ватикан проводит не прямо, а скрытыми рычагами.

«Папа — человек достаточно авторитетный, у него есть влияние на глав государств. Но переоценивать его не стоит, оно ограничено. Пишут, что он попросил встречу с нашим президентом, но пока ответа нет», — отметил Табак.

Альянс с фашистами

Хотя сегодня понтифик мало что решает на мировой арене, в истории высших чинов католической церкви есть страницы неприятных альянсов. В числе прочего Святой Престол легко закрывал глаза на поступки священников.

К примеру, в 1998 году папу Иоанна Павла II причислили к лику блаженного Алоизия Степинаца. Этот хорватский кардинал приветствовал вторжение войск Германии и Италии в 1941 году, активно сотрудничал с фашистами и ратовал за образование прогерманского государства.

Источник фото: wikipedia.org

Степинац обвинял евреев, сербов, коммунистов и православных врачей в том, что они рекомендуют аборты и печатают порнографические издания. Кардинала не смущали специальные детские концлагеря, где замучили более 50 тысяч сербских детей.

Имущество многих казненных фашистами Степинац отсылал в казну Ватикана. Видимо, именно это обеспечило священнику прижизненный и посмертный карьерный рост. Кардинала до сих пор требуют канонизировать, но нынешний папа пока не решается ссориться с сербами.

Из боевиков хотят сделать мучеников

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин пояснил «360», что жены азовцев* не случайно обратились именно к папе римскому. Скорее всего, выбор был сделан американскими советниками при президенте Украины. Украинки работали на западный мир, в котором понтифик — статусная фигура.

«Сегодня мы видим некую „женскую дипломатию“. Обратите внимание, 8 мая Джилл Байден, первая леди США, во Львове встречается с первой леди Украины. Там они якобы решают вопросы глобального характера о стабилизации ситуации. После этого 9 мая Джо Байден подписывает соответствующий закон о ленд-лизе в защиту демократии на Украине», — сказал Кошкин.

Он отметил, что рассказ об обращении жен азовцев*, как и многое другое, что создается в информационном пространстве, имеет определенный ракурс. Сегодня на «Азовстали» оказались азовцы*, которые вели себя как нацисты. Но Запад об этом не знает и протягивает руку помощи обиженной Украине — такую концепцию продвигают сегодня в мире, отметил он.

Попытка Зеленского создать из полка «Азов»* неких «мучеников Мариуполя» — это попытка еще раз в информационном пространстве укусить Россию Андрей Кошкин профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова.

По мнению политолога, именно американцы разыгрывают такие подходы к значимым лицам. При этом речь идет о преступниках, которые пытаются избежать расплаты за свои преступления. При этом они могут сдаться, но поступят с ними так, как это положено по закону.

*«Азов» — экстремистская организация, запрещенная в России.