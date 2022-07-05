Сдавшийся в плен боец теробороны Украины показал схрон выданного вооружения

Один из членов территориальной обороны Украины в Херсоне добровольно сдался в плен российским войскам и показал, где хранил выданное оружие и боеприпасы. Об этом написал ТАСС.

На кадрах видно, что мужчина спрятал автомат Калашникова, пистолет и патроны к нему под бетонной плитой одного из производственных зданий.

«Пришла повестка явиться в военкомат, хотя я не служивый и есть справка, что не годен. Дали оружие, но я сошел с позиции через пять минут. Уехали мы, еще двое человек со мной. Мы решили, что воевать не надо», — объяснил он свое решение сдаться в плен.

Ранее освобожденные из украинского плена российские военные рассказали о жестоких пытках со стороны ВСУ. По их словам, националисты применяют к пленным ток и лечат рваные раны без анестезии.