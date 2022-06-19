Нескольких человек из командования батальона «Азов»*, сдавшиеся в плен в Мариуполе, доставили в московский СИЗО «Лефортово». Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время несколько человек из числа командиров «Азова», которые попали в плен в ходе штурма Мариуполя, доставлены в «Лефортово», — информировал источник.

О ком именно из командования идет речь, собеседник агентства не уточнил.

Ранее источники в силовых структурах сообщили СМИ, что в Россию для следственных мероприятий этапировали заместителя командира «Азова»* Святослава Паламара (позывной Калина) и командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Волынского (позывной Волына). Оба сдались в плен и вышли из-подвалов «Азовстали» в конце мая. Вместе с ними территорию покинули около двух с половиной тысяч украинских боевиков и иностранных наемников.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.