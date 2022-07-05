Сдавшемуся в плен на «Азовстали» наемнику из Швеции предъявили обвинения в ДНР

Следователи ДНР предъявили обвинение наемнику из Швеции, сдавшемуся в плен на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщил источник ТАСС.

По данным собеседника агентства, иностранец обвиняется в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований. Источник не уточнил имя наемника и какие-либо другие подробности о нем.

Ранее в ДНР приговорили к смертной казни двух наемников из Великобритании — Шона Пиннера, ему 48 лет, и Эйдена Аслина, которому 28 лет. Также был приговорен к высшей мере наказания 21-летний гражданин Марокко Брагим Саадун.

Они были признали виновными в наемничестве, насильственном захвате власти, совершении преступления группой лиц и в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Адвокат Пиннера подала кассацию на приговор. Защита Аслина также обжаловала решение суда. У Брагима во время психиатрической экспертизы диагностировали психопатию.