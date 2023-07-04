Эксклюзив 04 июля 2023, 22:54 «Сдаваться нельзя». Молодой парень рассказал, как пережил контузию и смерть друга на СВО «360»: 18-летний парень получил контузию и пережил смерть друга в зоне спецоперации

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Молодой парень отучился на повара и в 18 лет ушел воевать. В зоне проведения спецоперации он получил контузию и перенес гибель друга. Наш корреспондент в ДНР Елена Кононова записала драматичную историю демобилизованного студента Павла, который рассказал, благодаря чему он не опустил руки и не сбежал с передовой. Из признаний и личных архивов бойца получился фильм, который вы скоро сможете найти на всех площадках «360». Мы публикуем несколько расшифрованных фрагментов.

Как отметил Павел, в первые дни на фронте у него ловил мобильный интернет. Командир парня призвал его связаться с родными, чтобы те убедились, что с ним все хорошо.

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«Но уже вечерело, было темно, он стоял, держал надо мной фонарик, чтобы мама видела мое лицо, что со мной все в порядке. И это психологически очень помогало, чтобы не падать духом», — рассказал боец.

Командир оказался местным жителем, родом из Петровского района Донецка. Он ушел на фронт еще в 2014 году. Но спустя время его комиссовали — у него больше пяти контузий. Последнюю контузию они с бойцом получили вместе. Но командир потерял дар речи и слуха. Его предупредили, что при следующей контузии мозг может просто расплавиться, отметил парень.

Контузия — сильное воздействие на мозг, это не проходит бесследно. Как сам переживший такую штуку, могу сказать, что невероятные головные боли, непрекращающийся шум в ушах. Это невыносимо. Вернувшийся из зоны СВО боец

Павел на фронте пережил смерть друга, который погиб буквально у него на руках. Они приехали в Запорожскую область и передвигались на бронемашине, когда в них прилетел снаряд.

«Ехали на бронемашине. Он сидел рядом со мной, рядом прилетел снаряд и вскрыл ему горло. За доли секунды он погиб, мы не смогли его спасти вообще никак. Он начал задыхаться и погиб сразу же», — рассказал боец.

Он признался, что гибель друга не спровоцировала желание убежать с поля боя и вернуться домой. По его словам, это стало своего рода мотивацией на то, чтобы добиться целей, которые стояли перед ними изначально.

«Желания поскорее попасть домой не возникло. Наоборот это мотивировало на то, что нельзя сдаваться. За что погибают мои товарищи? За какие цели? Мы для одной цели [на фронт приехали], и что, я после их гибели возьму и брошу это? Нет, конечно», — добавил Павел.

Полная версия фильма-интервью скоро появится на всех площадках «360».