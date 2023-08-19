Спецоперация 19 августа 2023, 10:43 «Сдались через час». Пленные бойцы ВСУ пожаловались на отсутствие подготовки РЕН ТВ: бойцов ВСУ отправляют на передовую без подготовки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сдавшиеся в плен украинские бойцы пожаловались, что командование отправило их на передовую без подготовки. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Один из военнослужащих, Василий Штогун, рассказал, что его забрали на фронт буквально с улицы. Перед мужчиной остановилась машина с правоохранителем и работником военкомата, его подвезли домой за паспортом и сразу вручили повестку.

Реклама

После этого Штогун «целый месяц рыбу удил», в картере в Тернополе «стреляли по 10 патронов» — никакой серьезной подготовки не было. Такой подход, по словам пленного, приводит к «ужасным потерям» в рядах ВСУ. Его взвод практически уничтожили.

Другой пленный, Назар Курьян, признался, что рассчитывал на военную подготовку, но не дождался ее. В плену оказался во время ожесточенного боя, когда командование бросило свое подразделение. Курьян рассказал, что даже не понимал, «кто и где, что творится».

«Час работы от русских — и мы сдались», — подчеркнул украинец.

Он добавил, что командир подразделения приказал сдаться, как только от российских военнослужащих поступило предложение сложить оружие.