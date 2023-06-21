21 июня 2023, 01:39
Сдачу в плен офицеров ВСУ назвали переломным моментом в СВО
Экс-министр безопасности ДНР Пинчук объяснил, когда ВСУ «выбросят белый флаг»
На ход СВО в положительном для России плане повлияет добровольная сдача в плен офицеров ВСУ со своими воинскими частями. Это докажет критическое состояние украинской армии, отметил в беседе с Ura.ru исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», полковник запаса Андрей Пинчук.
«Есть только один вариант, когда сдача в плен становится важным фактором, — когда сдаются офицеры, желательно со своими воинскими частями. <…> Если бы сдавались подразделения, то это говорило бы о том, что их психологическая составляющая находится в нужном для нас состоянии», — объяснил он.
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Полковник запаса назвал единичную сдачу в плен сопутствующим явлением, но ко всей этой истории не нужно относиться слишком серьезно. По словам Пинчука, любые «штурмовые операции требуют совершенно другого подхода к солдатам, чем оборона».
«Хороших штурмовиков всегда мало. <…> А для таких наступлений приходится вместе с ними гнать массу солдат, которые не в восторге от происходящего. Поэтому любые штурмы приводят к пленным. Даже если они окажутся успешными, все действия — это то откат вперед, то откат назад», — пояснил Пинчук.
По данным Минобороны РФ, в ходе контрнаступления бойцы ВСУ столкнулись со сложностями и «бешеным сопротивлением».
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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