«Считаю себя патриотом». Москвич с корнями из Конго пошел добровольцем в Народную милицию

На стороне Народной Милиции сражаются тысячи добровольцев. Многие прошли подготовку в Чеченской Республике и обучены тактике ведения боя, рассказал канал «Звезда». В одном из подразделений — «настоящий интернационал»: там служат и башкиры, и чеченцы, и даже коренной москвич с корнями в Конго.

Пулеметчик с позывным Джон с самого начала спецоперации пытался попасть на фронт. В составе подразделения участвовал в штурме Северодонецка, Лисичанска, теперь — Соледара.

«Странно прозвучит, но я считаю себя патриотом. Это (спецоперация — прим. ред.) событие, которое нельзя пропускать», — улыбаясь, рассказал «Джон».

Еще один член подразделения, стрелок с позывным Кот, тоже вступил в ряды Народной милиции добровольно, «по собственному желанию».

«Всем доволен, все, слава богу, нормально. Все живы-здоровы», — отчитался он.

А санитар подразделения, «Волк», приезжает в Донбасс уже в четвертый раз.

«Защищать надо — а как? Иначе домой было бы стыдно приехать, в глаза посмотреть», — считает он.