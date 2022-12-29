Спецоперация 29 декабря 2022, 05:17 СБУ заставляла пленных бойцов ДНР давать ложные показания Захваченный в плен танкист из ДНР: сотрудники СБУ заставляли давать ложные показания

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Сотрудники СБУ пытались заставить захваченных ими бойцов ДНР лжесвидетельствовать против депутата Госдумы, Героя России Адама Делимханова, заявил РИА «Новости» вернувшийся из плена танкист Сергей Филип.

Филип был добровольцем в Народной милиции ДНР с 2014 года. Он состоял в танковом батальоне отдельного 9-го Мариупольско-Хинганского полка морской пехоты ДНР, а летом текущего года попал в плен.

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«СБУшники довольно-таки часто ко мне приходили, в принципе, задавали одни и те же вопросы», — поделился военнослужащий.

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По его словам, сотрудники украинской спецслужбы показывали ему фотографии Делимханова и предлагали записать на камеру видео с определенным текстом. Филип отметил, что СБУ хотели сфабриковать подтверждение о пребывании Делимханова в Мариуполе в сопровождении своей охраны.

У танкиста не было другого выхода, и он указал на Делимханова. Его «показания» были записаны СБУ на видео. Филип считает, что украинцы хотят подставить российского депутата.

Ранее СБУ арестовала имущество Алишера Усманова на Украине.