29 декабря 2022, 05:17
СБУ заставляла пленных бойцов ДНР давать ложные показания
Захваченный в плен танкист из ДНР: сотрудники СБУ заставляли давать ложные показания
Сотрудники СБУ пытались заставить захваченных ими бойцов ДНР лжесвидетельствовать против депутата Госдумы, Героя России Адама Делимханова, заявил РИА «Новости» вернувшийся из плена танкист Сергей Филип.
Филип был добровольцем в Народной милиции ДНР с 2014 года. Он состоял в танковом батальоне отдельного 9-го Мариупольско-Хинганского полка морской пехоты ДНР, а летом текущего года попал в плен.
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«СБУшники довольно-таки часто ко мне приходили, в принципе, задавали одни и те же вопросы», — поделился военнослужащий.
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По его словам, сотрудники украинской спецслужбы показывали ему фотографии Делимханова и предлагали записать на камеру видео с определенным текстом. Филип отметил, что СБУ хотели сфабриковать подтверждение о пребывании Делимханова в Мариуполе в сопровождении своей охраны.
У танкиста не было другого выхода, и он указал на Делимханова. Его «показания» были записаны СБУ на видео. Филип считает, что украинцы хотят подставить российского депутата.
Ранее СБУ арестовала имущество Алишера Усманова на Украине.
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