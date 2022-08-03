Украинские спецслужбы публиковали заказные статьи о вреде российского гражданства. Подтверждающий это документ управления Службы безопасности Украины в Херсонской области за 2019 год показало РИА «Новости».

Старший уполномоченный написал заключение о том, что необходимо провести «мероприятия общей негласной профилактики». Он объяснил это тем, что многие жители Херсонской области захотели получить гражданство России, а это представляет угрозу национальной безопасности Украины.

Работник СБУ отчитался о статье, которую опубликовал через своего агента в украинском интернет-издании «ШоТам.in.ua». В ней пошла речь о том, что получение паспортов России — это фактор, который использовали для раскола украинской нации. Читателей припугнули уголовной ответственностью за получение российского гражданства по статье 110 Уголовного кодекса Украины «Посягательство на территориальную целостность страны».

«Проведенная работа достигла определенного позитивного результата», — сообщил оперативник.

Жители Херсонской области начали получать российские паспорта в июне, когда в областном центре открылся пункт выдачи.