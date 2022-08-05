Украинец попросил русских уничтожить памятник Бандере во Львове. СБУ его задержала

Служба безопасности Украины заявила о задержании мужчины, который призвал нанести ракетный удар по памятнику Степану Бандере* во Львове. По данным СБУ, задержанный якобы передал военным ДНР координаты этого монумента, сообщило местное издание «Страна.ua».

В качестве доказательства намерений мужчины в СБУ продемонстрировали скриншоты его переписки с представителями ДНР. Судя по этим записям, он попросил «один „Калибр“ на уничтожение памятника Бандере*».

В ведомстве заявили, что задержанный якобы должен был впоследствии корректировать ракетные обстрелы по памятнику. О том, каким образом в руки спецслужбам попала эта переписка, не сообщается.

Бандера* возглавлял запрещенную в РФ «Организацию украинских националистов»**, боевым крылом которой была также запрещенная в России «Украинская повстанческая армия»***. В 2015 году Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, дал участникам этих организаций статус «борцов за независимость» республики.

* Степан Бандера — идеолог украинского национализма.

** «Организация украинских националистов» — запрещенная в России организация.

*** «Украинская повстанческая армия» запрещена в РФ.