СБУ заявила о предотвращении убийства украинского министра обороны

Служба безопасности Украины предотвратила серию убийств высшего военно-политического руководства и общественных деятелей страны. В частности, готовилось убийство министра обороны Алексея Резникова и главы Главного управления разведки Кирилла Буданова, сообщили в Telegram-канале СБУ.

Также, по ее данным, планировалась ликвидация также «известного украинского активиста». СБУ утверждает, что несостоявшихся убийц якобы курировала российская сторона, пообещав исполнителям вознаграждение за каждого из убитых — до 150 тысяч долларов.

По подозрению в подготовке преступлений задержали в Ковеле жителя Киева и жителя Луганска. Последний, «используя свои связи среди криминальных кругов, подыскивал киллера для совершения заказных убийств». Сообщается, что житель Луганска заехал на территорию Украины через Белоруссию, где встретился с жителем Киева.

Обоих заподозрили в государственной измене. Решается вопрос об избрании меры пресечения.