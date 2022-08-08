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    08 августа 2022, 19:00

    СБУ заявила о предотвращении убийства украинского министра обороны

    СБУ заявила о предотвращении убийства украинского министра обороны Резникова

    Оксана Кириллова

    Служба безопасности Украины предотвратила серию убийств высшего военно-политического руководства и общественных деятелей страны. В частности, готовилось убийство министра обороны Алексея Резникова и главы Главного управления разведки Кирилла Буданова, сообщили в Telegram-канале СБУ.

    СБУ заявила о предотвращении убийства украинского министра обороны

    Также, по ее данным, планировалась ликвидация также «известного украинского активиста». СБУ утверждает, что несостоявшихся убийц якобы курировала российская сторона, пообещав исполнителям вознаграждение за каждого из убитых — до 150 тысяч долларов.

    По подозрению в подготовке преступлений задержали в Ковеле жителя Киева и жителя Луганска. Последний, «используя свои связи среди криминальных кругов, подыскивал киллера для совершения заказных убийств». Сообщается, что житель Луганска заехал на территорию Украины через Белоруссию, где встретился с жителем Киева.

    Обоих заподозрили в государственной измене. Решается вопрос об избрании меры пресечения.