СБУ вынудила жительницу Херсонской области рисковать 2-летним сыном ради сбора разведданных

Сотрудник СБУ по имени Иван вынудил жительницу поселка, расположенного на границе Херсонской и Николаевской областей, выходить в прифронтовую зону с сыном, которому не было и двух лет, ради сбора разведданных. Об этом женщина, задержанная российскими военными, рассказала РИА «Новости».

«Сказал, чтобы я шла с ребенком на Николаев, чтобы не привлекать внимания. Спрашивал, где я видела русскую технику — в какой посадке. Я ему объяснила, он мне показал карту, я ему — посадки. И он мне за это дал полторы тысячи», — пояснила жительница поселка.

Она призналась, что неоднократно созванивалась и встречалась с сотрудником СБУ, чтобы заработать денег.

«У нас была связь. Я звонила ему — и как он мне эту фразу условную сказал: „Сестра умирает, надо срочно ехать в Николаев“, — я пошла», — вспомнила женщина.

Она надеется, что сын слишком мал и не сможет вспомнить, что мать подвергала его опасности ради денег. Женщина заметила, что российские военные относились к ней и ее семье по-доброму — однажды, увидев ее с мужем в Херсоне и поняв, что они не успели получить гумпомощь, дали им два мешка с продуктами, подгузниками и детским питанием.

Ребенок сейчас у российских военных. По признанию одного из бойцов, малыш стал родным для полка, ему уделяют максимум внимания. Для него привезли не только средства гигиены и подгузники, но и целый микроавтобус игрушек.