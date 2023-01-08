Важное 08 января 2023, 20:30 СБУ уличили в подготовке провокации с трупами из могил с харьковских кладбищ Минобороны сообщило о подготовке СБУ провокации в Харьковской области РИА «Новости»

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Сотрудники Службы безопасности Украины раскопали кладбища в Харьковской области, чтобы выдать покойников за жертв российской агрессии. О новой провокации предупредил Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине.

По данным ведомства, украинские спецслужбы в канун православного Рождества вскрыли могилы на кладбищах в Казачьей Лопани, Великом Бурлуке, Шиповатом и Хатном. Они выбирали места захоронений людей, ушедших из жизни с 24 февраля по 6 сентября 2022 года.

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«После эксгумации тела дополнительно обезобразили и сбросили в специально подготовленные „ямы“ на окраинах поселений для создания фальшивой „доказательной базы“ якобы „пыток“ и „расстрелов“ мирного населения», — уточнили в координационном штабе.

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Таким способом киевский режим пытается удержать внимание западной аудитории и сохранить поддержку иностранных государств на фоне отсутствия успехов на поле боя.