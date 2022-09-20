«Многие дети работают наблюдателями». Как ВСУ используют подростков в зоне спецоперации | 360°

Эксклюзив 20 сентября 2022, 14:20 Поделиться Telegram

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Viber «Многие дети работают наблюдателями». Как ВСУ используют подростков в зоне спецоперации Военный журналист Борзенко: с наводчиками ВСУ можно бороться отключением мобильной связи

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СБУ вербуют в наводчики детей из неблагополучных семей. Однако полноценными корректировщиками ВСУ они не являются, поскольку не могут точно сориентировать военных по нужным целям. Такое мнение в интервью «360» выразил военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко.

По его словам, дети играют вспомогательную роль, поскольку не могут дать точные координаты.

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Вспомогательный элемент

«Во-первых, детей надо учить правильно ориентироваться на местности. Это не так уж и просто. Чтобы они хотя бы с компасом умели обращаться», — сказал он.

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Абсолютно точно, что многие дети работают наблюдателями Алексей Борзенко Военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия»

Борзенко сказал, что ребенок может лишь передать примерные данные о местонахождении военнослужащих.

О вербовке детей в наводчики стало известно из признания знакомого с пострадавшим ребенком. Интервью с ним опубликовали «Известия».

Завербованный в наводчики ребенок познакомился с людьми из СБУ в соцсетях. Он начал отправлять им сведения о местонахождении российских военных и мирного населения. За это ему выплачивали вознаграждение в размере двух-трех тысяч гривен.

Ребенок уже осознал свою ошибку. По его словам, он сотрудничал с СБУ по глупости.

Вербовка затрагивает всех

Также он отметил, что СБУ вербуют не только детей, но и взрослых.

«Если идет колонна российских войск, ее могут заметить симпатизирующие ВСУ местные жители. Они тут же передают данные украинским ведомствам — прошли там-то, идут туда-то. Сначала информацию проверяют через БПЛА, а затем наносится удар», — описал он.

РИА "Новости"

После этого противник узнает, попал ли боеприпас по цели. Это узнают «с земли». При необходимости направление огня корректируют.

По словам Борзенко, с наводчиками из числа местных жителей можно бороться отключением мобильной связи. Однако защитники интересов Донбасса не могут пойти на такой шаг.

Ведется спецоперация, а не война. Если был второй формат действий, мы бы давно отключили мобильную связь Алексей Борзенко Военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия»

Также Борзенко отметил, что за детьми-наводчиками стоят взрослые, работающие информаторами противника.

«Чтобы самому не светиться, можно отправить на разведку мальчика на велосипеде. Он съездил, посмотрел и все доложил. А взрослый уже передал эту информацию в нужном виде», — описал он.

По его словам, наводчики не всегда сотрудничают с СБУ за материальное вознаграждение.

«Никакого запугивания. Они это делают для Родины. Дурачки находятся. Им ничего не заплатят», — сказал Борзенко.

По его словам, такие помощники СБУ не засветятся в документах, зато ВСУ получат живую информацию и оперативно отправят БПЛА на проверку.

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