Спецоперация 30 мая 2023, 11:44 СБУ создала пыточные камеры в двух РОВД Херсона Малькевич: СБУ организовала камеры для пыток минимум в двух РОВД в Херсоне Unsplash

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Служба безопасности Украины создала камеры для пыток минимум в двух районных отделах внутренних дел в Херсоне. Такое заявление сделал внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич в беседе с ТАСС.

«По-видимому, их больше. Они были созданы еще до Нового года. Сейчас, к сожалению, эти камеры работают на полную мощность», — заявил Малькевич.

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Точное число убитых — неизвестно. Также нет данных о том, сколько человек на данный момент находится в этих камерах. Известно, что среди заключенных — местные коммерсанты и родственники херсонцев, которые перебрались на левобережье Днепра.

Малькевич добавил, что СБУ в Херсоне часто занимаются вымогательством. Причем человеку могут просто назвать сумму, которую он должен заплатить, чтобы на него не возбуждали уголовное дело, но иногда доходит до того, что людей похищают, закрывают в подвале, а с родственников трясут деньги за освобождение.

Источник РИА «Новости» рассказывал, что после пыток в одной из камер умер Владимир Малина — помощник коммерсанта.

«Содержался в пыточной камере Днепровского РОВД, зверски избит, на следующий день умер в камере», — сообщил собеседник агентства.

Причем факт его смерти скрывали. Над задержанными вместе с ним мужчинами издевались и заставляли писать заявление, будто Малинина отпустили. Вторая пыточная находится в Комсомольском РОВД, но о ней мало что известно. Там работают иностранцы.

В камерах пыток до смерти замучили еще минимум двух человек, который официально считаются без вести пропавшими. После жутких издевательств также скончалась медсестра городской поликлиники. Как писало издание, пытают людей, связанных с Россией.

В начале мая 2023 года стало известно, что за пытки пленных под уголовное дело попали начальники СИЗО в Киеве и Харькове. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что одного из солдат взяли в плен, вязали скотчем и увезли в харьковский крематории, где он пробыл в контейнерах около 10 дней. Затем его доставили в изолятор, там сотрудники СБУ жестоко избивали военного.

Отдельное уголовное дело о пытках российских военнопленных завели против начальников следственных изоляторов в Киеве и Одессе.

Ранее военный хирург ВСУ сознался в издевательствах над ранеными. Он мучил людей и призвал коллег тоже устраивать пытки.