СБУ схватила за сотрудничество с Россией двух «блогеров» из Николаева | 360°

Спецоперация 25 октября 2022, 12:35 СБУ схватила за сотрудничество с Россией двух «блогеров» из Николаева СБУ: «блогеров» в Николаеве задержали за сотрудничество с РИА «Новости»

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Двух жителей Николаева задержали по обвинению в госизмене. Они представлялись блогерами, пророссийским подпольем и сотрудничали с РИА «Новости», сообщила в своем Telegram-канале Служба безопасности Украины.

«СБУ обезвредила в Николаеве российских агентов, позиционировавших себя как пророссийское „подполье“. <…> Для маскировки подрывной деятельности предатели выдавали себя за „блогеров“, якобы информирующих граждан о внутренней обстановке в Николаевской области», — сообщили украинские силовики.

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Задержанные готовили сюжеты о жизни в Николаеве, сообщали о результатах обстрелов, призывали к освобождению региона и отставке подконтрольной киевскому режиму областной администрации. СБУ заявила, что их с началом спецоперации завербовали российские спецслужбы, однако в роли связных выступали журналисты — представители РИА «Новости».

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Кроме того, задержанные собирали информацию о местах временной дислокации и перемещении подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в прифронтовых районах. Против них возбудили уголовное дело за госизмену в условиях военного положения и арестовали.