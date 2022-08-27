Служба безопасности Украины с 2014 года массово вербовала украинцев, которые часто выезжали в Россию, заставляла их передавать данные о российских военных в Крыму и других регионах, рассказал источник РИА «Новости» в силовых структурах. По его словам, схема продолжает действовать.

«Спецслужбы Украины усиливают давление на украинских граждан, пересекающих границу с подконтрольными России территориями, вовлекая их в преступную террористическую деятельность. Заставляли собирать данные о передвижении российских войск в Крыму, передавать координаты дислокации и численность российских подразделений, а также значимых объектов на Крымском полуострове», — заявил собеседник издания.

По его словам, СБУ вербовала таксистов, перевозчиков и тех, у кого в России есть родственники. СБУ и Госпогранслужба Украины шантажировала людей на границе.

«Говорят так: „Если ты не помогаешь Украине, закрываем въезд на пять лет“. Или просто грозят сжечь машину. А у многих перевозчиков это единственный заработок, кто-то лишается возможности видеться с больными родственниками, кто-то теряет бизнес», — пояснил источник.

Например, задержанный российскими силовиками весной житель Херсонской области Сергей Дьячук на допросе сообщил, чтл украинские пограничники завербовали его на таможенном посту в 2018 году. Мужчин занимался рыболовством, ездил в Крым к родным и перевозил туда людей.

«Сказали, чтобы я снимал и передавал, что движется по Крыму, что происходит на таможне, на Джанкойском КПП пограничной службы ФСБ, чтобы фотографировал и передавал. <…> Пытался отказаться от сотрудничества, но они мне начали угрожать, что отправят моего сына куда подальше», — вспомнил Дьячук.