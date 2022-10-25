СБУ разработала специальный опросник для российских военнопленных | 360°

Спецоперация 25 октября 2022, 07:27 СБУ разработала специальный опросник для российских военнопленных Освобожденный из плена военный ДНР Егильницкий рассказал о вопросах о Крыме от СБУ РИА "Новости"

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Для российских военнопленных Служба безопасности Украины (СБУ) разработала специальный опросник. Их спрашивают об отношении к родине и принадлежности Крыма, рассказал РИА «Новости» освобожденный по обмену солдат ДНР Владислав Егильницкий.

«Там есть опросник военнопленного у них специальный. <…> Вот эти вопросы — чей Крым и такого плана», — рассказал он.

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Сотрудники спецслужбы также спрашивают о родственниках плененных бойцов. Им интересно, например, как они относятся к своей стране, русскому миру, Украине, спецоперации, президенту России Владимиру Путину. Все сказанное на допросе документируют, а по окончании просят пленных ознакомиться и подписать.

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Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 110 на 110 человек. При этом на родину вернулись только 108 украинцев — две женщины решили остаться на российской территории. Советник главы Луганской Народной Республики Анна Сорока рассказала, что переговоры с украинскими властями шли тяжело, и сначала обсуждали большее число освобожденных.