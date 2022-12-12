Спецоперация 12 декабря 2022, 15:57 СБУ расстреляла 20 человек в Бериславе за сотрудничество с Россией РИА «Новости»: СБУ расстреляла 20 человек в Бериславе Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Сотрудники украинских спецслужб расстреляли два десятка жителей Берислава. Информацию об этом изданию РИА «Новости» сообщил источник.

Жителей Берислава СБУ обвинила в сотрудничестве с Россией. Сейчас сотрудники украинских спецслужб готовятся к постановочной съемке с их телами. Они хотят обвинить в содеянном Россию, добавил источник.

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Бойцы ВСУ регулярно издеваются над людьми. К примеру, недавно они расстреляли 39 человек в Херсоне. Их также обвинили в сотрудничестве с Россией. Это был уже не первый подобный случай на территории Херсона. Агентство Associated Press ранее обнародовало снимки из города, на которых изображены мужчины, привязанные к столбам. По данным агентства, их наказали за предполагаемое сотрудничество с российскими властями. После этого киевские власти отобрали аккредитации у работавших в городе журналистов.

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