СБУ проведет карательную операцию в Харькове

Украинские власти планируют направить в Харьков сотрудников СБУ для проведения карательной операции по выявлению лояльных по отношению к России граждан, заявил глава Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев. Информацию распространили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По словам Мизинцева, основанием для задержания украинцев могут стать звонки на российские номера. Кроме того, сотрудники СБУ будут проверять переписку в мессенджерах, подписки в соцсетях, фотографии.

«Задержанные граждане будут подвергаться угрозам физической расправы над членами их семей, насилию и пыткам, как это уже происходило в Одессе, Николаеве, Славянске, Сумах, Чернигове и в ряде других населенных пунктов», — отметил он.

До этого в МВД Херсонской области сообщили о задержании пособников СБУ. Местные жители переправляли через реку оружие и боеприпасы, а также помогали перебраться группе диверсантов.