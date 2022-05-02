СБУ приписала себе захват ополченцев ЛНР нацистами

Служба безопасности Украины в 2014 году объявила о поимке 15 ополченцев ЛНР, выдав их задержание за результат собственной операции. Но на самом деле ополченцев захватили нацисты из запрещенного в РФ батальона «Айдар», рассказал РИА «Новости» экс-боевик Виталий Баштанник.

Выходец из «Айдара»*, задержанный российскими силовиками, сообщил, что восемь лет назад, в разгар президентской кампании на Украине боевикам стало известно, что в поселок Новоайдар под Луганском приехали казаки. Бандеровцы отправились туда и захватили 16 человек, из них 15 были ополченцами ЛНР, и еще один — гражданским. По словам Баштанника, ими руководитель некий священник Мерецкий.

Захваченных ополченцев боевики продержали в плену до вечера, а потом вывезли на автобусе в направлении села Половинкино Старобельского района ЛНР. Оттуда пленных забрали на вертолетах.

«Говорили, отправили в СБУ, в город Харьков. Потом на второй или третий день по телевизору видели, что сообщали: СБУ разработало операцию, захватили 15 человек», — сказал Баштанник.

Ранее другой бывший боевик «Айдара»* рассказал RT, как его подстрелили и бросили сослуживцы.

* «Айдар» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.