СБУ пригрозила смертной казнью полицейским Мелитополя | 360°

Спецоперация 27 октября 2022, 12:12 СБУ пригрозила смертной казнью полицейским Мелитополя Полиция Мелитополя сообщила о поступившей сотруднику угрозе смертной казнью от СБУ РИА "Новости"

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Служба безопасности Украины пригрозила смертной казнью сотрудникам полиции в Мелитополе из-за сотрудничества с Россией. Об этом сообщила пресс-служба управления органа правоохранительных дел по городу.

Одному из пенсионеров мелитопольской полиции пришло письмо от украинских спецслужб, в котором говорится, что он приговорен к смертной казни из-за сотрудничества с Россией.

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«Рекомендуем вывезти семью на территорию, подконтрольную Украине», — отметили в сообщении.

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Бывшему сотруднику напомнили, что его сын проживает в Запорожье. Если полицейский не исполнит требование, то СБУ расправится с ребенком.

Глава УМВД по Мелитополю Андрей Жидков заявил, что давление путем угроз родственникам является любимым методом СБУ.

«Призываю сотрудников полиции не вестись на провокации режима, который уже стал вести войну с пенсионерами в интернете», — сказал он.

Два дня назад в Мелитополе произошел теракт возле здания телекомпании «ЗаТВ», пострадали 12 мирных жителей, сообщал телеканал «Царьград».