СБУ пригрозила смертной казнью полицейским Мелитополя | 360°

27 октября 2022, 12:12
СБУ пригрозила смертной казнью полицейским Мелитополя
Полиция Мелитополя сообщила о поступившей сотруднику угрозе смертной казнью от СБУ
Служба безопасности Украины пригрозила смертной казнью сотрудникам полиции в Мелитополе из-за сотрудничества с Россией. Об этом сообщила пресс-служба управления органа правоохранительных дел по городу.
Одному из пенсионеров мелитопольской полиции пришло письмо от украинских спецслужб, в котором говорится, что он приговорен к смертной казни из-за сотрудничества с Россией.
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«Рекомендуем вывезти семью на территорию, подконтрольную Украине», — отметили в сообщении.
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Бывшему сотруднику напомнили, что его сын проживает в Запорожье. Если полицейский не исполнит требование, то СБУ расправится с ребенком.
Глава УМВД по Мелитополю Андрей Жидков заявил, что давление путем угроз родственникам является любимым методом СБУ.
«Призываю сотрудников полиции не вестись на провокации режима, который уже стал вести войну с пенсионерами в интернете», — сказал он.
Два дня назад в Мелитополе произошел теракт возле здания телекомпании «ЗаТВ», пострадали 12 мирных жителей, сообщал телеканал «Царьград».
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