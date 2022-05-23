СБУ показала допрос Медведчука, свидетельствующего против Порошенко

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук дал показания против Петра Порошенко. Склейку его допроса показала Служба безопасности Украины, сообщило РИА «Новости».

Украинская спецслужба заявила, что оппозиционер назвал экс-президента Петра Порошенко инициатором торговли углем с ДНР и ЛНР. Он также, по версии СБУ, помогал бывшему президенту Петру Порошенко присвоить трубопровод «Самара — Западное направление».

«Для того чтобы этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту самого Порошенко, необходимо было предпринять ряд действий, начиная с задействования судебной системы, которая оспаривала в данном случае трубопровод как собственность „Транснефти“ и были вынесены определенные решения о том, что это собственность Украины», — сказал на видео Виктор Медведчук.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании оппозиционера Виктора Медведчука 12 апреля. Его обвинили в госизмене и содействии терроризму. Член переговорного процесса, председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил 21 мая, что Россия рассмотрит возможность обмена политика на военнопленных с «Азовстали».