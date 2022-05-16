Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что бойцы теробороны и сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Одессе подвергают местных жителей физическому насилию за доказательства пророссийских взглядов. Последние пытаются обнаружить в телефонах и мессенджерах граждан. Слова представителя российского минобороны привел ТАСС.

«В Одессе боевики батальонов территориальной обороны совместно с сотрудниками СБУ поквартирно обходят жилые дома, а также частные домовладения с целью выявления местных жителей, выражающих пророссийские взгляды, аналогично ранее проведенным рейдам в Харькове, Николаеве, Сумах, Чернигове и ряде других населенных пунктов», — сказал Мизинцев

По его словам, тех, у кого обнаружат компрометирующие материалы с результатами поражений украинских военных объектов вооруженными силами РФ, тематическую переписку в мессенджерах или звонки на российские номера, «подвергают физическому насилию», а затем «увозят в неизвестном направлении».

Мизинцев призвал западные страны «прекратить закрывать глаза на вопиющие факты преступлений киевских властей в отношении собственного народа».

Ранее представитель Минобороны уже рассказывал об аналогичных рейдах в Николаеве.