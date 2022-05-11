СБУ подорвала цистерну с аммиачной селитрой в Харьковской области ради провокации российских военных

СБУ вместе с националистами подорвали цистерну с удобрениями в Харьковской области. Это было сделано с целью обвинить российских военных в применении химического оружия. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Сегодня около 14:00 в районе населенного пункта Долгенькое Харьковской области с целью обвинения российской армии в применении химического оружия службой безопасности Украины и националистами осуществлен подрыв цистерны с удобрениями, предположительно, аммиачной селитрой», — сообщил генерал.

Он также добавил, что в результате подрыва образовалось облако оранжевого дыма, через некоторое время оно рассеялось.

Пострадавших в результате этой провокации среди местного населения и военнослужащих нет, добавил Мизинцев.

Россия уже неоднократно предупреждала о подобных провокациях, которые готовят националисты, отметил генерал. Их основной целью является выбивание киевским режимом у Запада дополнительной военной помощи, пояснили в Минобороны РФ.

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