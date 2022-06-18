СБУ организовала в Николаеве постановочные съемки с целью дискредитировать российскую армию

Украинские спецслужбы организовали в Николаеве постановочные съемки с целью дискредитировать российскую армию. В видеосюжете показаны якобы разрушенные Вооруженными силами РФ жилые дома. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«По достоверной информации установлено, что в Николаеве украинскими спецслужбами организована подготовка видеосюжетов о якобы разрушенных в результате обстрелов Вооруженных сил России частных домовладениях и оставшихся без крова местных жителях. В постановочных видеосъемках задействовано более 40 актеров, всем участникам выплачено денежное вознаграждение в размере 25 долларов США», — заявил Мизинцев.

В дальнейшем отснятый материал СБУ планирует распространить в украинских и западных СМИ, обвинив ВС РФ в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры. Подобные фейки украинской «фабрики лжи» не имеют ничего общего с действительностью и не содержат достоверной информации, заявил Мизинцев.

Ранее Минобороны РФ сообщило об инсценировке ВСУ удара по медицинскому учреждению Одессы, якобы нанесенного российскими военными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на Украине работает целая команда пиарщиков.