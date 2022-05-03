СБУ объявила охоту на поддерживающих Россию украинцев

Боевики территориальной обороны и сотрудники СБУ проводят рейды и арестовывают жителей Харькова, которые осуждают киевский режим и поддерживают Россию. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он подчеркнул, что боевики батальонов территориальной обороны вместе с сотрудниками СБУ проводят рейды, чтобы искать местных жителей, которые выражают пророссийскую позицию и осуждают действия властей Украины.

«Граждан, в телефонах которых обнаружены переписки подобного содержания, а также вызовы на номера российских абонентов, задерживают и увозят в неизвестном направлении. Десятки задержанных домой до настоящего времени так и не вернулись, — заявил Мизинцев.

Установлено, что подобные рейды проводились не только в Харькове, но и в Николаеве, Сумах, Чернигове и ряде других украинских городов. Эти факты доказывают «бесчеловечную жестокость» неонацистов по отношению к мирным жителям, подчеркнул генерал. Он отметил, что Запад не обращает внимания на военные преступления киевского режима.